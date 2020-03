Hamstring gir kraftig omsetningsvekst for Europris

Mandag kveld kommer Europris med en oppdatering i en børsmelding etter utbruddet av coronaviruset. Selv om selskapet har stengt én butikk som følge av en ansatt som testet positivt for coronaviruset, ser kjeden en unormal økning i salget. Butikken skal åpnes etter at den har blitt vasket og desinfisert.

Omsetningsveksten kommer etter at kunder har hamstret dagligvarer og nødvendighetsvarer. Videre skriver Europris at de har et stort varelager og gode muligheter for leveranser fra leverandører.

Fremover vil Europris fokusere på å opprettholde en normal flyt av varer og opprettholde driften så langt det lar seg gjøre innenfor rammene som er satt av myndighetene.

Europris skriver at de har en solid finansiell status og implementerte en refinansiering i januar. I slutten av februar satt selskapet på kontanter og tilgjengelige kreditter til en samlet verdi av 978 millioner kroner.

Aksjen stengte mandag ned 1,5 prosent. Det siste året har aksjen falt 6,7 prosent, mens den er ned 24,3 prosent den siste måneden. Det er noe bedre enn hovedindeksen som har falt 31,2 prosent den siste måneden.