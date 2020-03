Dagligvaregigant best på bærekraft

Europas og Norges største varemerkestudie om bærekraft, Sustainable Brand Index, fyller ti år, og er gjennomført årlig siden 2011. Studien ser på 1400 merkevarer med bakgrunn i FNs globale mål for bærekraftig utvikling, og rangerer varemerkene utifra hvor bærekraftige de oppleves.

Til sammen er 58.000 respondenter blitt intervjuet i Norge (10.400), Sverige, Danmark, Finland og en rekke andre Europeiske land.

Årets vinner er dagligvaregiganten Kiwi, som mener fokus på matsvinn har vært avgjørende for topplasseringen.

– Kiwi har sakte, men sikkert, klatret mot toppen. Deres tydelige fokus på helse er en del av dette, men årets førsteplass skyldes først og fremst et aktivt arbeid med det spørsmålet som er viktigst for folk i Norge, nemlig matsvinn, sier Erik Elvingsson Hedén, som har grunnlagt Sustainable Brand Index, i en pressemelding.

Kiwi hadde en markedsandel tilsvarende 21,8 prosent av dagligvaremarkedet i 2019.

De to andre pallplassene går til Ikea og Tine, mens de tre nederste plassene går til Mix, Honda og Alfa Romeo i den rekkefølgen. Varemerkene som økte mest fra i fjor var Zalando (+63 plasseringer), bensinstasjonkjeden ST1 (+54 plasseringer) og Storebrand (+52 plasseringer). Eidsiva, Cubus og Starbucks kom kom dårligst ut og raste med henholdsvis 85, 86 og 90-plasseringer. Studien omfatter 247 merkevarer.

Det er en tydelig positiv trend for norske merkevarer i undersøkelsen, som følge av at flere forbrukere er interessert i bærekraft. I år gikk Norge for første gang forbi de andre Nordiske landene i hvordan vi oppfatter landets merkevarer som bærekraftige.