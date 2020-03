Rolex corona-stenger flere fabrikker i Sveits

Genève og flere andre sveitsiske kantoner erklærte unntakstilstand mandag morgen, grunnet spredningen av coronaviruset. Som en del av innsatsen for å hindre videre smitte i landet har Rolex bestemt å stenge sine fabrikker. Det melder det amerikanske nettstedet Hodinkee.com.

Stengingen iverksettes tirsdag 17.mars og vil i første omgang vare i ti dager. Fabrikkene som omfattes ligger i byene Gèneve, Bienne og Crissier. Rolex-direktøren Jean-Frederic Dufour advarer i en e-post til sine ansatte at stengingen kan bli nødt til å forlenges.

Grenser mot Frankrike

Gèneve, som ligger svært nær Frankrike, er et populært sted å arbeide for utenlandske som pendler over grensen. Byen påvirkes derfor ekstra sterkt av de to landenes restriksjoner.

Offisielle tall fra sentrale sveitsiske styresmakter viser per 16. mars at over 2.200 personer i landet har testet positivt for viruset. 14 personer har dødd.