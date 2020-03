Ny finansdirektør i KID

Eystein Lund tar over rollen som finansdirektør i KID på midlertidig basis med effekt fra tirsdag 17. mars, melder selskapet i en pressemelding. Nåværende finansdirektør, Henrik Frisell, forlater stillingen midlertidig grunnet sykdom i nær familie.

Eystein Lund er autorisert revisor og har en mastergrad i business og administrasjon, samt flere års erfaring som finansdirektør i blant annet Sector Alarm og Opplysningen AS.

– Det føles merkelig å ta over rollen under omstendighetene og med virussituasjonen, men jeg skal gjøre mitt ytterste for at KID skal lykkes i 2020, uttaler Eystein Lund i pressemeldingen.

– Det er naturlig at Henrik Frisell fokuserer på sin familie og vi ønsker han velkommen når han er klar for det. Jeg er sikker på at Eystein vil gjøre en god jobb i mellomtiden, sier CEO Anders Fjeld.