Krise i tysk handelsbransje

Tyskland er sterkt påvirket av viruskrisen og bilindustrien i landet er en av sektorene som er ekstra hardt rammet. Nå merker også handelsbransjen konsekvensene og opplever massiv omsetningssvikt.

Onsdag melder den tyske handelsorganisasjonen HDE at bransjen trenger umiddelbar økonomisk hjelp i form av tiltakspakker og skattelette, ifølge Routers. Organisasjonen anslår at bransjen taper 7 milliarder euro hver eneste uke på grunn av stengte butikker. Det utgjør et tap på 1.15 milliarder euro per dag.

- Massive tap og omsetningssvikt ødelegger for tusenvis av bedrifter, samtidig som millioner av jobber blir borte, sier Josef Sanktjohanser, president i HDE, i en uttalelse som han har sendt til den tyske kansleren Angela Merkel.

I tillegg faller omsetningen i nettbasert handel med 20-30 prosent ifølge Sanktjohanser.