Ingen permitteringer i Posten

Mens flere bedrifter sender ut permitteringsvarsler vil Posten og Bring ha alle sine ansatte i aktivitet på grunn av selskapets samfunnskritiske rolle, melder selskapet i en pressemelding.

- Vi har en viktig samfunnsrolle med å få frem post, varer og forsyninger til hele landet i denne pandemi-krisen og vi ønsker å opprettholde en beredskap for å sikre gode leveranser. Vi vil derfor ikke permittere noen før det eventuelt blir helt nødvendig, sier Tone Wille, konsernsjef i Posten.

Selskapet ser en vridning mot e-handel, spesielt på apotekvarer og hjemlevering av matvarer.

- Vi samarbeider med de tillitsvalgte om hvordan vi kan omdisponere medarbeidere slik at ansatte kan jobbe på tvers av funksjoner og enheter. Det bidrar også til at vi har høy beredskap for å kunne sikre leveranser også dersom sykefraværet blir høyere, fortsetter Wille.