– Corona er verre for Russland enn oljeprisen

Andrey Kostin, sjef for VTB bank, en av Russlands største banker, mener Covid-19 er et mye større problem for Russland enn den lave oljeprisen.

– Det er ingen som kan si noe om hvor lenge effektene av corona vil vare, sier Kostin.

Han påpeker at 60 prosent av Russlands inntekter kommer fra de europeiske landene som for øyeblikket så og si er nedstengt for å stanse coronasmitten.

– Hvis dette varer i et par måneder er det ille nok, men et par år? Det er noe helt annet, sier banksjefen til Bloomberg.

Se mer i videoen over.