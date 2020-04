XXL refinansierer, og har inngått en ny avtale med DNB og Nordea for totalt 1.450 millioner kroner, opplyses det i en melding.

I tillegg foreslår selskapet nå en tegningsrettsemisjon på drøyt 80 millioner aksjer til en kurs på 5,00 kroner. Det vil gi cirka 400 millioner kroner ekstra i kassen.

Garanterer

Tegningskursen i den foreslåtte emisjonen representerer ifølge meldingen en premie på 6 prosent mot sluttkurs for selskapets aksjer 31. mars. Kursen var da på 4,70 kroner.

Altor, Ferd, Odin Norden og Odin Norge har garantert for til sammen 41,5 prosent av emisjonen.

I tillegg har Ferd tegnet seg for ytterligere 22.899 aksjer, og Pål Wibe, som i dag trer inn som ny konsernsjef i selskapet, har gjennom sitt selskap Nordkronen II AS garantert tegning for 4.000.000 aksjer.

Altor har ifølge meldingen garantert for den resterende deler av emisjonen, forutsatt at dette ikke fører til at Altor overstiger en eierandel i XXL på 33,33 prosent og utløser obligatorisk tilbudsplikt.