Nordic Sportsmaster og Treningspartner selger hjemmetreningsapparater som aldri før

Med en omsetning på 95 millioner kroner i 2019 er Nordic Sportsmaster landets største aktør innen utstyr til hjemmetrening. Etter at organisert trening i idrettslag og på treningssentre ble stoppet 12. mars har treningsutstyrsleverandøren opplevd en boom.

– Det er ekstremt. Folk ringer oss sent på kvelden og tidlig om morgenen. Vi har firedoblet ordreinngangen de seneste to ukene, så det går en kule varmt både ved hovedkontoret på Nesbru og på lageret, sier Paul Einar Borgen, en av de to gründerne bak Nordic Sportsmaster.

Selskapets omsetning fordeler seg normalt 50/50 på privatmarkedet og bedriftsmarkedet/kommersielle aktører. De siste ukene har 95 prosent av omsetningen vært til privatkunder.

– Inntil torsdag 12. mars lå antallet klikk på vår hjemmeside på rundt 25.000 i uken. Siden har klikkraten økt til mellom 90.000 og 100.000 i uken, forteller Borgen.

Apparater for styrketrening, frivekter, stativer og benker er klart mest etterspurt. Etterspørselen etter kondisjonsapparater er bra, men ikke like påvirket av coronatiltakene, ifølge Borgen.

GOD START PÅ 2020: – Vi ligger nå 14 millioner kroner foran budsjett, forteller Paul Einar Borgen, en av gründerne bak Nordic Sportsmaster. Foto: Finansavisen

– Ordremengden eksploderte

«På grunn av ekstrem pågang av bestillinger, epost og telefoner er alle våre medarbeidere opptatt» sier en telefonsvarer når man ringer Treningspartner, landets nest største aktør innen treningsutstyr og -apparater.

– Vi merker ekstremt godt at treningssentrene ble stengt og at det ble en stopp for organisert trening etter 12. mars. Da nyheten kom, eksploderte ordremengden umiddelbart, sier daglig leder Lars Sørbell Thomassen i Treningspartner.

– Vi hadde 2.700 flere ordre i mars 2020 enn i mars 2019. Dette tilsvarer en økning på 350 prosent. Vi ligger an til å doble budsjettet for mars, som normalt er en litt svak måned. I tillegg tar vi med oss en stor ordremengde inn i april, fortsetter han.

Treningspartner leverer til bedrifter, treningssentre og private. Privatmarkedet står normalt for 60 prosent av omsetningen, og denne andelen har eksplodert etter 12. mars. Selskapet opplever såpass stor pågang for øyeblikket at de ikke klarer å levere raskt nok.

Det er utfordrende med en så stor økning på kort tid Lars Sørbell Thomassen, Treningspartner

– Vi jobber på spreng. På lageret jobber de nå tilnærmet døgnet rundt for å levere, men det er utfordrende med en så stor økning på kort tid. Vi har dessuten problemer med varetilgangen. Mange av produktene kommer fra Kina, og det blir noen ukers forsinkelser, sier Sørbell Thomassen.

JOBBER PÅ SPRENG: – På lageret jobber de nå tilnærmet døgnet rundt for å levere, sier daglig leder Lars Sørbell Thomassen i Treningspartner. Foto: Treningspartner

Venter opp til 16 % vekst

Nordic Sportsmaster og Treningspartner ligger begge an til å oppnå solid omsetningsvekst i 2020.

– Vi ligger nå 14 millioner kroner foran budsjett, og det er normalt på høsten størstedelen av salget skjer, sier Borgen.

– 2020 er likevel vanskelig å spå. Det avhenger helt av ringvirkningene av coronasituasjonen, hvor lenge treningssentre må holde stengt og bedriftenes evne og vilje til å investere i treningsutstyr. Jeg anslår likevel at omsetningen vil lande et sted mellom 105 og 110 millioner kroner i år, sier Borgen.

Treningspartner økte omsetningen fra 60,7 millioner kroner i 2018 til 78,5 millioner i fjor.

– Akkurat nå opplever vi eventyrlig vekst, og dette vil virke veldig positivt inn på årets omsetning, samt gi gode resultater. Jeg håper likevel at coronakrisen snart er over, sier Sørbell Thomassen.

– Hvis vi hadde vært forberedt, og dermed ikke opplevd problemer med ordretilgangen, ville veksten vært mye større, fortsetter han.

Treningspartner eies av Mylna Gruppen, der Stykket Invest (Terje Stykket) er største eier med 59 prosent. Nest største eier er Twema (Thomas Weman) med 19 prosent.

Nordic Sportsmaster (Mill. kr) 2020E 2019* 2018 Driftsinntekter 105-110 95 85,1 Driftsresultat 4,5-5 3,5 2,1 Resultat før skatt – 2,5 1,6 Årsresultat – – 1,4 *Regnskapet er ikke levert