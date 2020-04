Pasta-bonanza

Italias økonomi er godt nede i knestående, men pastagale tyskere sørger for et lite lysglimt. Lavpriskjeden Aldi melder torsdag at det har bestilt flere tog fullstappet med pasta fra Italia for å fylle hyllene etter at flere tyskere har vært å hamstret, melder Reuters.

De første togene har fraktet 200 tonn pasta over landegrensene, noe som tilsvarer godt over 250.000 pakker pasta. Det skriver Aldi Sued i et blogginnlegg.

Aldi uttaler samtidig at langvarig mat som pasta har ekstremt høy etterspørsel og at kjeden vil fortsette å kjøpe pasta fra leverandøren med base i Nola i Napoli-området.