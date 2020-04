H&M mistet halvparten av salget

Ved utgangen av mars var 3.778 av H&Ms 5.065 butikker stengt på grunn av viruset.

I denne måneden falt salget med 46 prosent sammenlignet med mars i fjor, går det frem av kleskjedens kvartalsrapport.

Vanskelige avgjørelser

– Sikkerheten til kundene og våre ansatte er høyeste prioritet. Vi jobber intensivt for å takle denne situasjonen på best måte. Vi må ta vanskelige avgjørelser, men jeg er sikker på at vi som bedrift, når dette er over, vil fortsette å være sterke, sier Helena Helmersson, adm. direktør i H&M.



Selskapet venter at andre kvartal (april til juni) vil bli hardt rammet av viruset også. For hver dag H&M må holde stengt, blir lagrene fullere.

– Med kunder verden over, fantastiske ansatte og sunn økonomi, har vi veldig gode forutsetninger for dette, sier Helmersson.

– Mangler sidestykke

H&M varsler at de skal gå gjennom alle kostnader, og at titusener av ansatte kan bli berørt av dette. Selskapet har foreslått å trekke utbytte.

– Situasjonen mangler sidestykke, sier Helmersson.



Tross at salget sviktet mot slutten av mars, økte H&M-gruppens nettoomsetning med 8 prosent til 54,9 milliarder svenske kroner i første kvartal. Onlinesalget har gått opp med 48 prosent. Bruttoresultatet steg med 10 prosent til 28 milliarder svenske kroner. Resultatet etter skatt kom inn på 1,9 millioner svenske korner.