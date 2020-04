Puma foreslår å legge utbyttet på is og har kuttet hele lønnen til toppledelsen

Sportsutstyrsprodusenten Puma, som ledes av norske Bjørn Gulden, har foreslått å suspendere utbetalingen av utbyttet for 2019 som følge av coronaviruset, som ifølge selskapet har hatt sterk negativ effekt på deres virksomhet.

I tillegg har selskapet besluttet å fryse lønnsutbetalingene til toppledelsen 100 prosent og lønningene til resten av ledelsen med 25 prosent.

I et intervju med FriFagbevegelse denne uken, har Gulden sagt det å kutte i sin egen lønn er veldig enkelt – det kan han bestemme på to sekunder.

– Vi må kutte kostnader. Da må man begynne med seg selv, sier Gulden til LO-nettstedet.

Nesten all virksomhet stengt

Puma opplyser at nesten samtlige utsalgssteder, både selskapets egne og de som ledes av selskapets partnere, er blitt midlertidig stengt av myndigheter som følge av coronautbruddet – med unntak av butikker i Kina, Sør-Korea og Japan.

Selskapets netthandelsvirksomhet holder imidlertid åpent, men utgjør mindre enn 10 prosent av den samlede virksomheten.

Følgelig er omsetningen og kontantinnstrømningen kraftig redusert, opplyser Puma fredag.

For å komme seg gjennom coronakrisen på bena vil Puma redusere kostnader der det er mulig og samtidig sikre ytterligere finansiering.

Forslag om å øke utbyttet

I 2019 omsatte Puma for 5,5 milliarder euro, en økning på 18 prosent fra året før.

Driftsoverskuddet ble styrket med 30 prosent til 440 millioner euro.

Da 2019-resultatene ble presentert i februar, ble det foreslått et utbytte på 0,50 euro pr. aksje. Til sammenligning betalte Puma et utbytte på 0,35 euro pr. aksje for regnskapsåret 2018.

Forslaget nå om å suspendere utbyttet vil bli behandlet når Puma avholder ordinær generalforsamling 7. mai. Denne avholdes som et digitalt møte.

Gulden har ledet Puma siden juli 2013.