Underskudd for Sentralen

Da Finansavisens matanmeldere «Long & Short» gjestet Sentralen, et kulturhus i Kvadraturen midt i Oslo sentrum, som huser både kafé og restaurant, tidligere i vinter var det jubel og terningskast 6.

Nå er årsregnskapet for 2019 klart for Sentralen, som eies av Sparebankstiftelsen DNB. Det viser et årsresultat på minus drøyt 2,5 millioner kroner, mot et overskudd på over 800.000 kroner i 2018.

Leieinntektene falt fra rundt 42 millioner til 41 millioner sist år, men Sentralen fikk inn over 2 millioner mer i andre driftsinntekter, som gjorde at samlede inntekter økte fra 45,9 til 47,2 millioner kroner.

Samtidig økte samlede kostnader fra 45,3 millioner i 2018 til 49,9 millioner kroner i 2019. Både lønnskostnader og andre driftskostnader gikk opp for Sentralen.

Sentralen er for tiden rammet av coronaviruset. Alle arrangementer er avlyst til over påske.