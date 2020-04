Starbucks varsler halvering som følge av coronaviruset

Starbucks venter at inntjeningen i regnskapsmessige andre kvartal vil bli nær halvert målt mot samme periode i fjor. Bakgrunnen er coronaviruset og dets virkninger først i Kina og senere i USA.

Kaffegiganten venter en inntjening pr. aksje på rundt 0,28 dollar, mens selskapet tjente 0,53 dollar pr. aksje i andre kvartal i fjor.

Samtidig trekker Starbucks guidingen for hele regnskapsåret 2020. Selskapet venter at de finansielle virkningene fra coronaviruset vil bli mye større i tredje kvartal enn i andre kvartal, og at de vil fortsette inn i fjerde kvartal.

Videre har selskapet besluttet å stoppe sine tilbakekjøp av aksjer og å se på muligheter for å redusere investeringer og unødig pengebruk.

Selskapet venter imidlertid ikke å redusere sitt kvartalsvise utbytte.

Avtagende effekt i Kina

I februar var selskapets salg i Kina ned 78 prosent på sammenlignbar basis, målt mot samme måned i fjor. I mars var salgsnedgangen avtatt til 64 prosent. Hver uke ser selskapet nye tegn på at driften vil bli fullt ut normalisert i løpet av de neste to kvartalene.

Totalt estimerer Starbucks at coronaviruset har resultert i et inntektsbortfall på 400 millioner dollar i Kina i regnskapsmessige andre kvartal.

U-sving i USA

I USA gikk selskapet mot en salgsvekst på 8 prosent på sammenlignbar basis – frem til 11. mars.

Siden har veksten avtatt og salgsutviklingen forverret seg, og selskapet har selv måttet midlertidig stenge kafeer som følge av coronarestriksjoner.

I den siste uken i mars var det en salgsnedgang på 60–70 prosent, og bare 44 prosent av Starbucks' egne kafeer var i drift, hovedsakelig med begrensede åpningstider og servering via drive-through.

Samlet i andre kvartal estimerer Starbucks nå en salgsnedgang på 3 prosent i USA på sammenlignbar basis, målt mot samme kvartal i fjor.

Starbucks presenterer regnskapet for andre kvartal i sitt avvikende regnskapsår 28. april. Kvartalet omfatter januar, februar og mars.

Jens Ulltveit-Moes Umoe Restaurants har siden høsten 2012 hatt en franchiseavtale med Starbucks om utvikling og drift av Starbucks i Skandinavia, og har rundt 20 utsalgssteder i Norge og 10 i Sverige.

På verdensbasis finnes det mer enn 24.000 Starbucks-utsalgssteder.