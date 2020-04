Færre prioriterer påskevarer under coronaepidemien

De sveitsiske sjokoladeprodusentene Lindt & Spruengli og Laederach kutter prisen på påskevarene i sine nettbutikker, i et forsøk på å demme opp for et kraftig salgsfall i dagligvarehandelen.

Påskeslaget står for om lag 15 prosent av Lindts årlige omsetning, ifølge Jean-Phillippe Berschy i Bank Vontobel AG. Analytikeren sier til Bloomberg at han venter at Lindts salg i første halvår vil falle med om lag 14 prosent.

Til tross for at Lindt merker økt påpgang i nettbutikken er det neppe nok til å demme opp for salgstapet, og for første gang er prisen, blant annet på de velkjente påskeharene, satt ned med 30 prosent.

Sviktende sjokoladesalg

Selv om selskapet fikk sendt ut varene før store deler av verden gikk i corona-lockdown har produsenten måtte stenge egne butikker, og varene som er levert til tax-free butikkene blir stående og samle støv ettersom reisevirksomhet og grensehandel er kraftig redusert.

Det ventes heller ikke at forbrukerne vil prioritere sjokolade når de handler dagligvare runder coronakrisen. Bare i Storbritannia falt sjokoladesalget med 21 prosent den siste uken i mars, sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, ifølge Bloomberg, som referer til data hentet inn av Nielsen.

Billig skinke

Det er ikke bare sjokolademakerne som sliter med omsetningen av påskevarer. Påsken er normalt høysesong for både lam og skinke, men med restauranter stengt og færre selskaper har fallet, ifølge Bloomberg, falt flere steder i verden.

I Storbritannia falt prisen på lam med om lag 20 prosent i mars, og i USA falt skinkeprisen til under 40 cent pr. halvkilo, den laveste prisen det siste tiåret.

I Italia, som er blant landene som er hardest rammet av coronaviruset, venter landbruksgruppen Coldiretti at slaget av påskevarer vil falle med 27 prosent til 1,1 milliarder euro.