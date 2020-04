Marginkollaps på luksusvesker fra Mulberry

Siden 1991 har Mulberry solgt eksklusive vesker til motebevisste Oslo-folk. Frem til i fjor lå butikken i Akersgata, men nå er adressen flyttet til Steen & Strøm, med egen inngang.

Selv om Mulberry selger rålekkere luksusvesker, viser regnskapstallene at lønnsomheten ikke er noe å skryte av. I fjor omsatte luksusmotehuset for 22,3 millioner kroner og satt igjen med et driftsresultat på snaut 1,5 millioner kroner. Det gir en driftsmargin på litt over 6 prosent.

Til sammenligning var driftsresultat på nesten 3 millioner kroner i 2018, med enda lavere omsetning.

Nå som coronaviruset har satt en full stopp for alt av turisme er det nærliggende å anta at Mulberry vil få et svært tøft år i 2020.

Fallende lønnsomhet

Går man tilbake til 2012 omsatte Mulberry for nesten 36 millioner kroner i Norge, med et driftsresultat på over 13 millioner kroner.

Driftsmarginen var da på 37 prosent, noe som betyr at lønnsomheten er blitt barbert bort for luksusmotehuset.

Mulberry Oslo (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 22,3 21,8 Driftsresultat 1,5 3,0 Resultat før skatt 1,2 2,2 Resultat etter skatt 1,2 2,2

Ifølge årsrapporten blir man heller ikke rik av å selge eksklusive motevesker. I 2019 hadde Mulberry rene lønnskostader på 3,3 millioner kroner og totalt syv ansatte. Det betyr at selgerne i gjennomsnitt hadde en årslønn på 471.983 kroner.

Danske Group 88 eier 50 prosent av aksjene i Mulberry Oslo, mens resterende aksjer eies av Mulberry Company. De seneste året har danskene satset stort på luksusmarkedet i Oslo, med blant annet Gucci, Burberry, Balenciaga, Bottega Veneta, Saint Laurent og Valentino.