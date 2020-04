Amazon setter nye leveranser på vent

Amazon vil ifølge Reuters begynne å sette nye leveranser av dagligvarer på vent, for å prioritere bestillinger fra eksisterende kunder som kjøper mat på nettet under corona-pandemien. I tillegg vil Amazons Whole Foods-butikker redusere åpningstidene.

Kutter ned på åpningsitdene

Bakgrunnen for å kutte ned på åpningstidene er blant for at ansatte kan oppfylle dagligvarebestillinger på nettet raskere.

Amazon kjøpte Whole Foods i august 2017 for 13,7 milliarder dollar.

Selskapet har tidligere satt inn tiltak etter utbruddet av coronaviruset. Blant annet har Amazon ansatt 100.000 flere for å møte etterspørselen etter netthandel. I tillegg økte Whole Foods antall steder man kan hente matvarer til 150, fra tidligere 80.

Utfordringer

«Vi forventer fortsatt at kombinasjonen av begrenset kapasitet på grunn av sosial distansering og kundebehov vil fortsette å gjøre tilgjengelige leveringsvinduer utfordrende for kundene» sier Stephenie Landry, visepresident for dagligvarehandel hos Amazon.

Hun oppfordrer kunder til å handle fysisk, dersom det er trygt å gjøre det.

Fredag stengte Amazon-aksjen på 2.042,8 dollar. Hittil i år har aksjen steget 10,6 prosent, mens den er opp 14,4 prosent den siste måneden.