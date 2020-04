Kinas handel bedre enn forventet

Finansmarkedene puster lettet ut etter at tolldata fra Kina tirsdag viste at utenlandske forsendelser gikk ned med 6,6 prosent i forhold til året før. Det er en markant forbedring etter nedgangen på 17,2 prosent i perioden januar til februar.

Det var på forhånd ventet en nedgang i eksporten og importen på 10 prosent i mars. I tillegg kom World Trade Organization med dystre utsikter for global handel, og spår den ned 32 prosent i år.

Selv om handelstallene ikke er like dårlige som fryktet er flere analytikere enige i WTOs dystre spådom over vekstutsiktene.

- Handelstallene for mars betyr ikke at fremtiden er bekymringsløs, sier Zhang Yi, sjeføkonom ved Zhonghai Shengrong Capital Management.

Zhang spår at BNP-tallene som legges frem fredag vil synke med 8 prosent, den første kvartalsnedgangen siden 1992.

Data for mars viser at importen gikk ned med 0,9 prosent. På forhånd var det forventet en nedgang på 9,5 prosent. Grunnen for den marginale nedgangen er at myndighetene har lettet begrensningene gitt tidligere i år.

Det samlede handelsoverskuddet forrige måned var på 19,9 milliarder dollar, sammenlignet med et forventet overskudd på 18,55 milliarder dollar.