Arcus øker salget til Vinmonopolet

Driften i Arcus går som normalt og salget til Vinmonopolet har økt vesentlig, går det frem av en børsmelding.

I meldingen informerer selskapet om at styret har besluttet å utsette utbytteforslag og generalforsamling, og vil innkalle til generalforsamling senere.

Aksjen er tirsdag opp 2,5 prosent til 32,6 kroner på børsen.

«Salg til Vinmonopolet øker, og det er spesielt treliters papp-vin som har økt i salg», skriver selskapet i meldingen.

Harryhandel hos söta bror og tax free-handel har sunket til nesten null, og dermed går salget innlands markant opp. Konkrete detaljer rundt salgstall kommer i kvartalsrapporten i slutten av april.

Produksjonsvolum og salg går som normalt. 3,7 prosent av de ansatte er permittert og selskapet melder at dette utelukkende er ansatte som skal selge til restauranter, hotell og barer. I mellomtiden har enkelte av disse jobbet i produksjonslinjen for å dekke opp for annet fravær.

Videre skriver selskapet at Konkurransetilsynet har godkjent den mulige sammenslåingen mellom Vectura og Cuveco og sammenslåingsprosjektet vil nå gå over til neste steg som består av forhandlinger og planlegging, melder Arcus.