Norgesammen.no lanseres i morgen

– Alle gjør sitt for å begrense coronasmitte, og det er veldig bra. En negativ effekt er imidlertid at næringsliv og handel i stor grad stopper opp, og det forsterker konsekvensene enormt, sier tidligere TV3-sjef Morten Micalsen og fortsetter:

– Det er et felles ansvar å få hjulene i gang så raskt som mulig, selv om situasjonen er vanskelig. Det finnes mange, store og små tiltak rundt omkring i sosiale medier, men vi trenger et stort, nasjonalt løft for å få Norge i gang igjen. Hvordan kan vi få til dette, samtidig som vi ikke utsetter hverandre for smittefare?

Gratis markedsplass

Håpet er at det nasjonale dugnadsinitiativet Norgesammen.no skal få folk til å kjøpe varer og tjenester i Norge. Med tunge medieaktører i ryggen, er Norgesammen.no en gratis markedsplass for bedrifter over hele landet. En folkebevegelse skal få fart i sakene.

– Markedsplassen skal fungere både nasjonalt og lokalt. Mediene og Norgesammen.no sørger for å få tilbudene ut til folket gratis, fordi mange nå ikke har økonomi til å kjøpe seg reklameplass. Næringslivet oppfordres til å legge ut varer og tjenester som kan kjøpes nå, innenfor FHIs retningslinjer. Her gjelder det å være omstillingsvillig, kreativ og løsningsorientert!

Eksempler på det som allerede finnes på markedsplassen, er alt fra privat skypekonsert med Jørn Hoel til å adoptere en Husky på Svalbard i tre måneder, champagnekurs og småjobber som å male eller klippe gresset.