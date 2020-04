Orkla er immune mot coronaviruset

Flere og flere selskaper velger å ikke utbetale utbytte for 2019 på grunn av coronakrisen.

Enkelte går mot strømmen.

Utbetaler som normalt

Orkla holdt i dag generalforsamling og det ble vedtatt at utbytte for 2019 skal utbetales. De holder seg til normal sats på 2,60 kroner per aksje. Aksjene som står i konsernets eie unntas.

Styreleder Stein Erik Hagens datter Caroline Hagen Kjos ble valgt som nytt varamedlem.

Aksjen er etter nyheten opp 0,6 prosent til 96,38 kroner. Siden nyttår har aksjen økt med 8,1 prosent og er en av få som ikke har stupt.

Utbyttet vil bli utbetalt 27. april 2020 til aksjeeiere.