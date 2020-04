WHO vil skjerpe asiatiske matmarked

Det antas at coronaviruset oppsto fra et matmarked i kinesiske Wuhan. Også SARS-viruset i 2002 oppsto på at matmarked.

På disse markedene selges ville dyrearter. Forskere tror viruset oppstår når ulike dyr kommer sammen, og at dette smitter mennesker videre. Ville dyr er ofte bærere av virus.

Generalsekretær i Verdens helseorganisasjon (WHO), Tedros Ghebreyesus, sier at de vil tillate at slike marked vil få holde videre åpent i Asia i fremtiden. Men det blir ikke som før, sier han.

– Disse markedene er en viktig kilde til rimelig mat og levebrød for millioner av mennesker over hele verden. Men mange steder har de blitt dårlig regulert og dårlig vedlikeholdt, sier Ghebreyesus.



Han sier at WHOs holdning er at å tillate marked, men med mye strengere standarder for sikkerhet og hygiene.

– Regjeringer må håndheve strenge regler, sier Ghebreyesus.



Han forteller at WHO jobber med andre organisasjoner for å utvikle en veiledning for disse markedene.

Den kinesiske byen Shenzen har nå lagt ned forbud mot å selge og spise katter og hunder.

Over 150.000 har mistet livet av coronaviruset hittil.