Walmart øker bemanningen med 50.000

Både Amazon og Walmart har ansatt fler under corona-pandemien. I mars gikk Walmart ut og annonserte at de planlegger å ansette 150.000. I likhet med Walmart, har Amazon ansatt 100.000 fler, etter at etterspørselen har skutt i været etter en økning i netthandelen.

Fredag skriver Walmart ifølge Reuters at de nå ønsker å ansette 50.000 til, slik at totale ansettelse under corona-pandemien nå utgjør 200.000. Ifølge selskapet ansetter de fler for å møte etterspørselen som har økt etter hamstring av varer.

Likevel skriver selskapet at 85 prosent av ansettelsene settes inn som midlertidig eller deltid.

For å få tak i 200.000 ansatte har Walmart samarbeidet med over 70 selskaper for å hente ansatte fra blant annet restaurantnæringen. Dette er en næring som har blitt hardt rammet av coronaviruset gjennom en permitteringsbølge.

Hittil i år har Walmart-aksjen steget 11,2 prosent, mens den er opp 15,9 prosent den siste måneden.