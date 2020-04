Spår suksess med det svenske, sukkerfrie godteriet Wellibites

M. Willumsen er mest kjent som distributør av Pukka-te i Norge. I tillegg importerer selskapet merker som OGX (hårpleie), Voluspa (eksklusive duftlys) og EOS og Rosebud (leppepomader). Distribusjonen av disse merkene har i en årrekke skapt særdeles gode marginer i M. Willumsen, som eies av Marianne Willumsen Nustad.

På en reise til Sverige oppdaget Willumsen Nustad produktet Wellibites i en butikkhylle. Det er et svenskprodusert godteri uten sukker, tilsatt vitaminer og mineraler, og i dag er M. Willumsen distributør for produktet.

Wellibites ble lansert i helsekostkjedene Life og Sunkost i starten av året. I mai kommer produktet inn i 200 Coop-butikker (Mega, Extra og OBS), og i juni blir det å finne i 400 Apotek 1-butikker.

– I Sverige estimerer man med en omsetning ut av butikk på 24 millioner kroner i 2020. Våre prognoser viser at vi kan selge 130.000 enheter i Norge i år, og det gir en omsetning ut av butikk på 5,3 millioner. Det er bra for et helt nytt produkt, sier Michelle Greve Skjoldal, markedssjef i M. Willumsen.

ET SUNNERE ALTERNATIV: Wellibites er et sukkerfritt godteri som er tilsatt vitaminer og mineraler. Foto: Wellibites

Startet på kjøkkenbenken

Gründeren bak Wellibites er svenske Sara Serray. Hun er farmasøyt, har jobbet lenge i apotekbransjen og er opptatt av kosthold. Hun så den økende trenden med sukkerforbruk, fedme og diabetes blant unge, og mente det måtte være mulig å komme opp med et sunt alternativ. Serray satset hus, bil og jobb, og gikk i gang med å utvikle et sukkerfritt godteri hjemme på kjøkkenbenken. Etter hvert satt hun i gang med produksjon ved en fabrikk. I Sverige ble Wellibites lansert mot slutten av 2018.

WELLIBITES-GRÜNDEREN: Svenske Sara Serray. Foto: Josefin Rydhede

– Sammen med Sara er vi en «underdog» som kommer inn og tar en posisjon i et tøft marked drevet av veletablerte aktører som Cloetta, Nidar og Brynild, med mye større muskler enn oss, sier Greve Skjoldal.

– Samtidig ser vi at vårt oppsett med korte beslutningsveier, få ansatte og fokus på produkter som ligger på et fornuftig prisnivå og som treffer bredt, gir avkastning. I tillegg har vi fått veldig god listing på Wellibites. Bare det at Apotek 1 tar inn produktet, er et veldig godt tegn, da apotek har strenge kvalitetskrav. Vi tror Wellibites kan bli en suksess for oss, fortsetter hun.

– Kan det bli like stort for dere som Pukka-te?

– Pukka har vi bygget opp gjennom mange år, og det er et veldig bredt distribuert merke. Vi tror også at Wellibites kan bli stort, om ikke like stort som Pukka. Det er mye fokus på sunnere alternativer i markedet generelt. Det at Wellibites er sukkerfritt, helt naturlig og i tillegg er tilsatt vitaminer og mineraler gjør det til et unikt merke.



– Se bare hva Sara har fått til i Sverige. Nordmenn er ikke mindre interessert i sunne produkter enn svenskene. Med de forventningene vi har til utvidet distribusjon satser vi på en Wellibites-omsetning på rundt 11 millioner kroner ut av butikk til neste år.

EIER: Marianne Willumsen Nustad eier det lønnsomme importselskapet M. Willumsen.. Foto: Finansavisen

Står for 40% av omsetningen

Foreløpige regnskapstall viser at M. Willumsen landet på en omsetning på 60,7 millioner i 2019.

– Pukka-te står for nærmere 40 prosent av vår omsetning. De fleste merker har en salgskurve som flater ut etter hvert. Skal vi greie å drive god vekst er det viktig å få inn nye, gode merker, sier Greve Skjoldal.

For å gjøre Wellibites kjent i det norske markedet skal M. Willumsen satse på sosiale medier og samarbeid med bloggere og influencere.

– Dagens nyheter er preget av konkurser og permitteringer, og mange velger å utsette lanseringer da markedet er usikkert. Vi velger å tenke annerledes, sier Greve Skjoldal.