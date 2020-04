Maling selger som aldri før, men regnskapet blir rødt

– Vi har hatt 30 prosent vekst under coronakrisen. Folk renner ned fargehandlere. Fabrikken går nå seks dager i uken, mot fem dager normalt. Vi jobber på høygir og sliter med å få levert fort nok, dette er jo høysesong fra før, sier daglig leder i Gjøco, Rolf Gjøen.

Det norske folk har gått bananas med malerkostene. Aldri før har vi malt så mye på så kort tid som under coronakrisen. Det selges maling i ulike farger og teksturer, men i regnskapet til Gjøen blir det bare rødt.

– Til nå har vi hatt rekordomsetning. Omsetningen ligger an til å bli 80 millioner kroner bare i mars og april, sier Gjøen.

Gjøco ble etablert i 1940 og er den nest største produsenten av maling i Norge etter Jotun, med 13 prosent av det totale malingsalget. I 2019 hadde selskapet en omsetning på 284 millioner kroner og 116 millioner kroner så langt i år.

Rammes hardt av svak krone

Vanligvis er det en sann glede for et selskap å se at stadig flere etterspør produktet du produserer og selger, men selv om malingspann etter malingspann fyker ut av butikkene, tjener ikke Gjøco noen ting, snarere tvert imot.

– Inntjeningen synker betraktelig av en rekordsvak krone. Vi tjener rett og slett ingenting og forventer å få røde tall i 2020. Vi kjøper råvarer i en euro som på det verste har vært over 13 kroner, sier Gjøen.

– Hvordan oppleves det når salget går så bra?



– Det er selvfølgelig bittert. Det er klart det. Vi setter stadig vekk nye omsetningsrekorder, og jobber på som bare det, med flere skift og nærmest sprengt kapasitet. Vi ser for oss å fråtse i dette markedet i kanskje to måneder til, men det hjelper lite når råvarene er så dyre. Vi er nødt til å innse at det blir røde tall, sier han.

– Hva taper dere mot en normalsituasjon?

– Hver trailer som går over grensen er 16 prosent dyrere. Valutaen spiser opp gleden og vi ser for oss 26 millioner kroner i økte råvarepriser i år, hvis nivået er det samme. Vi må droppe julebordet og kutte kostnader der vi kan, sier Gjøen.

Malingprodusenten understreker at han ikke skal klage da mange har det langt verre enn han.

– For vår del tror vi dette vil jevne seg ut på lengre sikt, med høyere priser på produktene og en noe billigere euro.

Prisene må opp

Bedriftslederen ser ikke noen annen utvei enn at kundene må betale for valutasmellen.

– Vi har fastprisavtaler som varer til oktober, så vi får ikke gjort noe før den tid uansett, men jeg ser for meg en prisøkning på i hvert fall 10-12 prosent. Alt vil jo bli dyrere, sier Gjøen.

Gjøco har hovedkontor i Torvikbukt på Nordmøre og har også et datterselskap i Perstorp i Sør-Sverige. Salget i Sverige og Danmark har også en kraftig økning og her er det ingen valutasmell.

– Når dere blir nødt til å øke prisene, blir det vanskeligere å være konkurransedyktige?

– Vi skal klare å være konkurransedyktige også etter prisstigning, og selv om Jotun, vår største konkurrent, ikke rammes like hardt av valutasvingninger, så må nok de også øke prisene, som alle andre, sier Gjøen.

– Kjøpt inn på «normale nivåer»

Jotun som nærmest er monopolist i Norge merker også en vanvittig pågang på sine produkter om dagen.

– Vi snakker om mellom 30 og 50 prosent økning i salg av maling ut fra butikk i Norge. I Sverige og Danmark er det også en kraftig økning. Det kritiske for oss nå er å holde tritt. Vi jobber langt flere skift enn normalt og er samtidig livredde for å få smitte inn på fabrikkene, slik at skift blir sendt i karantene, sier kommunikasjonsdirektør, Christian Espolin Johnson.

SELGER 50 PROSENT MER MALING: Christian Espolin Johnson, kommunikasjonsdirektør i Jotun. Foto: Jotun

– Hvordan rammes dere av økte råvarepriser og svak krone?

– Det slår litt begge veier. Vi har kjøpt inn mye på mer normale nivåer, men fremover kan det gi ganske store utslag, og vi kan ikke utelukke prisøkning i Norge, sier Espolin Johnson.

– Hvordan er situasjonen i de andre markedene?

– Vi ser at det beveger seg sakte mot et mer normalt marked igjen. I Kina er vi tilbake omtrent som normalt på produksjon og aktivitet. I Midtøsten og Sørøst-Asia har det vært utfordrende og vi ser nedgang der nå. Flere fabrikker har vært stengt, blant annet i Malaysia, og vi ser ringvirkninger av det. Her hjemme er det et historisk godt salg, men konsernet som helhet får negativ effekt av pandemien og vi forventer salgsnedgang, sier kommunikasjonsdirektøren.

Jotun leverte imidlertid et knallsterkt resultat første kvartal. Driftsresultatet er på nær 800 millioner kroner, og det er en økning på 36 prosent mot samme kvartal i fjor.