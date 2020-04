Rakettvekst for Europris

Mens coronaviruset har satt en stopper for mange av selskapene på Oslo Børs, er det motsatte tilfellet for Europris.

I første kvartal omsatte lavpriskjeden for 1.382,5 millioner kroner, opp fra 1.237,1 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor.

Første kvartal pleier å være det svakeste kvartalet for Europris. Likevel kom like-for-like-veksten kom inn på 10,4 prosent, mens markedet hadde en negativ vekst på 4,4 prosent.

Driftsresultatet endte på 43,5 millioner kroner, som er en kraftig lønnsomhetsforbedring sammenlignet med i fjor. Helt nederst i regnskapet satt Europris igjen med 2 millioner kroner.

Tjener på hamstring

Til tross for at lavpriskjeden har hatt noe innskrenkede åpningstider og måtte på et tidspunkt stenge en butikk midlertidig som følge av coronasmitte, har selskapet opplevd det de i midten av mars kalte «unormal salgsøkning» som følge av hamstring.

Dagligvarer og andre forbruksvarer har ifølge selskapet utgjort mellom 75 og 80 prosent av kjedens totale salg den første uken de strenge coronatiltakene ble innført, rapporterte selskapet den 16. mars.

– Kvartalet har vært krevende og begivenhetsrikt. Driftsmessig gjorde en eksepsjonelt mild vinter at vi raskt måtte tilpasse virksomheten og endre fokus fra sesongmessige til forbrukerprodukter for å opprettholde kundetrafikken, sier konsernsjef Espen Eldal i en børsmelding.

Onsdag ettermiddag stengte Europris-aksjen i 36,50 kroner og siden årsskiftet er kursen opp 5,8 prosent.

Europris (Mill. kr) 1. kv./20 1. kv./19 Driftsinntekter 1.382,5 1.237,1 Driftsresultat 43,5 -3,3 Resultat før skatt 2,0 -29,6 Resultat etter skatt 0,3 -24,3

God likviditet

Ved utgangen av første kvartal hadde Europris kontanter og tilgjengelig kreditt på 966 millioner kroner, mot 437 millioner kroner i samme periode i fjor.

Selskapet legger til at det er for tidlig å konkludere på de langsiktige finansielle effektene av dagens coronasituasjon.

Bruttomarginen falt til 40,4 prosent fra 41,4 prosent i fjor på grunn av økt salg av varer med lave marginer.

Lavpriskjeden hadde i første kvartal en urealisert valutagevinst på 31 millioner kroner fra hedging av valuta. Gjennom første kvartal svekket den norske kronen seg kraftig mot både euro og dollar, og Europris sikrer sine kjøpsordre seks måneder i forveien.

I kvartalsrapporten skriver Europris at det svake kronen vil påvirke innkjøpsprisene på lang sikt og at det nå må forhandles med leverandørene.

Sterk Sverige-vekst

Europris eier 20 prosent av aksjene i den svenske lavpriskjeden ÖoB, og har en opsjon til å kjøpe resterende 80 prosent til 7,7 ganger den gjennomsnittlige EBITDA'en i 2019 og 2020.

Også ÖoB hadde en sterk vekst i første kvartal med en like-for-like-vekst på 10 prosent, ifølge kvartalsrapporten til Europris.

Det er ventet at ÖoB vil legge frem regnskapstall for 2019 i starten mai, som vil danne utgangspunktet for due diligence-prosessen.

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen.