Sportsgigant planlegger stort obligasjonslån

Den tyske sportsgiganten Adidas planlegger ifølge Manager Magazine et obligasjonslån på flere milliarder euro. Hensikten med lånet er at selskapet ikke lenger trenger det statsstøttede lånet det ble enig om å ta tidligere denne måneden, melder Reuters.

Adidas har ikke kommentert saken.

Kildene er ikke sitert, men Manager Magazine meldte at Adidas først måtte få en kredittrating fra et større ratingbyrå, og at byrået har bekreftet ratingen.

14. april gikk Adidas med på en statlig lånepakke på 2,4 milliarder euro.

Sportsgiganten er hardt rammet av nedstegninger, samt utsettelse av OL og EM.

Selskapets lån på 3 milliarder euro inkluderer 2,4 milliarder euro i lån fra KfW statsutviklingsbank og 600 millioner euro i låneforpliktelser fra et konsortium inkludert UniCredit, Bank of America, Citibank, Deutsche Bank, HSBC, Mizuho Bank og Standard Chartered Bank.