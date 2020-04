Garderobe-mannen er konkurs

Det skriver selskapet på egne nettsider.

«Vi beklager på det sterkeste ulempene dette medfører deg som kunde. Det jobbes med å etablere videre drift av selskapet. Håper vi i fremtiden også kan være tilgjengelig for nye og gamle kunder», står det i en beskjed.

E24 omtalte saken først.

Det er Åre Norge AS som står som eier av Garderobe-mannen. Åre Norge AS hadde et årsresultat på 31.000 i 2018. Dette ble slått konkurs av leder Erik Bøckmann denne uken.

Garderobe-mannens resultat etter skatt ble 3,5 millioner dette året. Ifølge Proff er i underkant av 100 ansatt i selskapet. Det hadde hovedkontor i Fredrikstad.