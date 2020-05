Derfor steg Beyond Meat-aksjen over 40 prosent på fem dager

Beyond Meat, som produserer plantebaserte kjøtterstatninger, har snart vært på børs i ett år. I løpet av den perioden har aksjekursen vært turbulent. På sitt høyeste har den stengt på 234,9 dollar, mens den på sitt laveste har stengt på 58 dollar.

Fredag stengte aksjen på 108,8 dollar. De siste fem dagene har aksjen hatt en oppgang på 41,4 prosent, mens den siden 2. april har steget 87,7 prosent.

Ifølge Marketwatch kom oppgangen etter nyheter om at stenging av matproduksjon, kan redusere mengden svinekjøtt- og storfekjøttprodukter tilgjengelig for amerikanske forbrukere fremover.

«På toppen av at de ekspanderer internasjonalt over forventningene, er det også dette vinduet hvor de kan utnytte en mangel på tradisjonelt kjøtt. Det er grunnen til at jeg tror du har sett aksjen skyte i været» sa Donald McLee, analytiker hos Berenberg Capital Markets LLC ifølge Marketwatch.

McLee, i tillegg til Rupesh Parikh, senioranalytiker i Oppenheimer & Co peker også på at en short-skvis kan ha bidratt til oppgangen.