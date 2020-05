Danmarks eldste bokhandler har skrevet siste kapittel

«Likviditeten er borte. Så kort kan det sies. Coronakrisen har gjort det umulig å holde virksomheten levende», skriver Arnold Busck i en pressemelding.

«Vi har gjort alt som står i vår makt for at virksomheten skal kunne leve videre, men det har dessverre ikke vært mulig.»

Bokhandlerkjedens butikker har vært helt eller delvist nedstengt siden midten av mars, og de ansatte har blitt permittert, ifølge Retailnews.

Fjorårets årsregnskap viste et underskudd på 14,3 millioner danske kroner og en gjeld på 62,9 millioner. Hovedgrunnen for investeringene skal være et nytt IT-system som i det store og det hele kun har voldt Arnold Busck problemer.

Det meldes om at det allerede før coronakrisen var store problemer i kjeden, og at dette var dråpen (eller kanskje heller brannslangen) som fikk begeret til å renne over.