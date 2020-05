Pepsi slo estimatene for første kvartal, men har droppet guidingen for resten av året, ifølge Reuters.

Inntektene har økt med 7,7 prosent til 13,9 milliarder dollar og slo med det estimatene på 13,2 milliarder. Det skal være en reklame under Super Bowl som har bidratt til økningen i salget.

EPS, eller resultat pr. aksje, for PepsiCo har falt fra 1 dollar pr. aksje i fjor til 96 cent for inneværende år.

Knuser børsen

I meldingen skriver PepsiCo ingenting konkret om hvordan viruset har påvirket produksjon og distribusjon, men de påpeker at det de siste ukene har vært økt etterspørsel for mat- og drikkevarer, og at det viser seg på bunnlinjen, ifølge Reuters.

Aksjen stengte i går opp 1,5 prosent til 136,50 dollar og har klart seg eksepsjonelt godt siden nyttår. Mens resten av markedet er ned rundt 15-20 prosent siden nyttår er PepsiCo ned bare 1,6 prosent siden nyttårsrakettene ble skutt opp.

Siden bunnen i mars er aksjen opp 32 prosent.

Viser muskler

Selskapet skriver at det forventer å utbetale 5,5 milliarder dollar i utbytte, og kjøpe tilbake aksjer til en verdi av 2 milliarder inneværende år, og signaliserer med det at selskapet er finansielt stabilt.

Flere andre store selskaper, såkalte «blue-chips», har trukket utbytte for å lagre kontantreserver for å komme seg gjennom krisen. Coca-Cola meldte i forrige uke at tallene for andre kvartal vil bli påvirket, og at salgsvolumet har falt med 25 prosent siden april.