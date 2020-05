XXL tapte 268 millioner kroner i første kvartal

Onsdag morgen la sportskjeden XXL frem regnskapstall for første kvartal. Omsetningen kom inn på 2,16 milliarder kroner, opp fra 2,01 milliarder kroner i tilsvarende periode i fjor. På forhånd ventet analytikerkorpset inntekter på 1,89 milliarder kroner, ifølge Infront Data.

Lønnsomheten var imidlertid vesentlig svakere enn ventet og driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) kom inn på minus 83 millioner kroner. Konsensus ventet til sammenligning en EBITDA på 24 millioner kroner.

Resultat før skatt endte på minus 268 millioner kroner, som er det største underskuddet XXL har hatt i første kvartal noen gang.

I første kvartal kjøpte XXL inn varer for 500 millioner kroner mindre enn i 2019. Det medførte at bonuser fra leverandørene falt med 71 millioner kroner.

Redusert varelager

I børsmeldingen skriver XXL at mangel på vinterforhold kombinert med coronaviruset har gjort det vanskelig for alle aktører i bransjen. I vinter har derfor sportskjeden kjørt ut store kampanjer for å få ned varelageret, noe som har gitt økt salg, men svake marginer.

Varelageret er derfor blitt redusert fra 2,84 til 2,53 milliarder kroner i løpet av vintermånedene.

I kvartalsrapporten skriver XXL at like-for-like-veksten kom inn på 2,8 prosent, som er første gang siden andre kvartal 2018 med positiv vekst. Det er netthandel som drar opp veksten. I Norge var like-for-like-veksten på minus 7,6 prosent i butikk.

Ifølge sportskjeden er den finansielle situasjonen god inn i andre kvartal og selskapet har likviditetsreserver på 774 millioner kroner, mot 417 millioner i samme periode i fjor.

XXL (Mill. kr) 1. kv./20 1. kv./19 Driftsinntekter 2.162 2.014 EBITDA -83 192 Resultat før skatt -268 -23 Resultat etter skatt -224 -19

Tidligere i vinter har selskapet gjennomført to emisjoner hvor kassen er blitt fylt opp, samt en større refinansiering.

Økt etterspørsel

Etter coronaviruset kom til Norge har mange nordmenn benyttet fritiden til å bevege seg i skog og mark. I kvartalsrapporten skriver XXL at det i april har opplevd økt etterspørsel etter varer relatert til vårsesongen og utstyr til hjemmegym, men med betydelig variasjoner mellom butikkene.

Salget av soveposer har økt med 139 prosent i april, mens hengekøyesalget er opp nesten 114 prosent.

I Finland går salget dårlig og XXL har permittert 450 ansatte der. Sportskjeden opplyser at spesielt de svenske butikkene langs den norske grensen sliter på grunn av reiserestriksjonene.

Butikkene i Østerrike vil være stengt hele måneden etter pålegg fra lokale myndigheter.

XXL Sportsutstyrskjede etablert i 2000 av Øyvind Tidemandsen.

Har hovedkontor i Oslo, og i flere år hatt størst markedsandel blant kjedene i Norge.

Har også varehus i Sverige, Finland og Østerike.

Tidligere Europris-sjef Pål WIbe overtok jobben som konsernsjef i XXL i starten av august.

Største aksjonær er oppkjøpsfondet Altor Equity Partners.

Altor-partner Hugo Maurstad er også styreleder i XXL.

Skal vokse

I tråd med den eksisterende vekststrategien vil XXL fortsette å investere i nye butikker, netthandel, eksisterende butikker, infrastruktur og IT-systemer.

Totalt forventer sportskjeden at investeringer (CAPEX) vil beløpe seg til mellom 150 og 180 millioner kroner i år.

Fremover skal XXL åpne færre butikker og det er ventet at det vil åpne tre til fem nye pr. år. Samtidig vil selskapet nedbemanne i flere eksisterende butikker. Ambisjonen på sikt er å ha en varebeholdning pr. butikk på 25 millioner kroner.

I løpet av 2020 har XXL signert fire nye leieavtaler for butikkåpninger, hvorav en i Norge og Sverige, og to i Østerrike.