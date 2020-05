Espen Eldal blir ny Europris-sjef

Styret i Europris har utnevnt Espen Eldal som adm. direktør, opplyses det i en melding.

Eldal har i flere år vært ansatt som finansdirektør i selskapet, og har vært konstituert Europris-sjef siden 1. april.

Styret skriver i meldingen at de i prosessen har vurdert en rekke høyt kvalifiserte kandidater, og at Eldals kunnskap om og erfaring med Europris-konseptet var blant årsakene til at han trakk det lengste strået.

– Vi har valgt en leder med en solid stilling blant viktige interessenter på et tidspunkt hvor selskapet har en sterk markedsposisjon. Vi ser med optimisme og stor selvtillit frem til den videre utviklingen av Europris under Eldals ledelse, sier styreleder Tom Vidar Rygh i en kommentar.