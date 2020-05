Øivind Tidemandsen selger XXL-aksjer for 117 mill. – med rabatt

Torsdag etter stengetid sendte XXL ut en børsmelding hvor det fremkommer at meglerhusene DNB og SEB er hyret inn for å selge opp til 13 millioner aksjer for gründer Øivind Tidemandsen.

Klokken 22.22 samme kveld kom en ny børsmelding fra sportskjeden. Meglerne har greid å selge unna alle aksjene til 9 kroner pr. aksje, mens sluttkursen torsdag var på 10,32 kroner. Det gir en rabatt på snaut 13 prosent.

Det gjør at Tidemandsen casher inn 117 millioner kroner – som er sårt tiltrengt likviditet.



Men det er ikke hvem som helst som har plukket opp aksjene til Tidemandsen. Ifølge en børsmelding sendt ut en drøy halvtime senere har konsernsjef Pål Wibe kjøpt 2,22 millioner aksjer.

Dermed har Wibe lagt nærmere 20 millioner kroner på bordet for å sikre seg deler av aksjeposten til Tidemandsen.

– Kan bekrefte at jeg har kjøpt litt over 2,2 millioner aksjer. Jeg elsker sport og jeg syntes alltid XXL-konseptet har vært noe helt unikt. Som leder av selskapet synes jeg det er naturlig og positivt å være med på eiersiden i XXL, sier Wibe.

Trenger emisjonspenger

Etter nedsalget eier Tidemandsen i underkant av 20,9 millioner aksjer, som er priset til 215 millioner kroner.

I børsmeldingen står det at bakgrunnen for salget er at Tidemandsen skal kunne være med i den kommende emisjonen, og for å sikre «generell likviditet».

Finansavisen har ikke lyktes med å få en kommentar fra Øivind Tidemandsen torsdag kveld.

Garanterte ikke

Natt til 1. april slapp XXL nyheten om at sportskjeden refinansierer lån på 1,45 milliarder kroner fra DNB og Nordea. Samtidig skal selskapet gjennomføre en tegningrettsemisjon på rundt 400 millioner kroner.

Storaksjonærene Altor, Ferd og Odin-fondene har forpliktet at de skal delta i emisjonen slik at deres eierandeler holder seg uendret. Johan H. Andresens Ferd har i tillegg garantert for ytterligere 22.899 aksjer, mens påtroppende XXL-sjef Pål Wibe garanterer for 4 millioner aksjer.

Men det var en av storaksjonærene som ikke hadde garantert for emisjonen og det var Øivind Tidemandsen. Finansavisen skrev dagen etterpå at gründeren risikerer å bli kraftig utvannet.

Det er denne emisjonen som Tidemandsen nå selger aksjer for å kunne delta i. Aksjonærer som satt med aksjer pr. 28. april mottar nemlig tegningsretter for emisjonen.

Har nedbetalt betydelig

Gjennom investeringsselskapet Dolphin Management hadde Tidemandsen et stort banklån til Nordea, DNB og SEB på 475 millioner ved utgangen av 2018, med sikkerhet i 26,5 millioner XXL-aksjer.

«Lånet er betydelig nedbetalt. Dolphin har stilt annen sikkerhet for restlånet slik at dette ikke lenger er bundet opp til XXL-kursen», uttalte han til Finansavisen nylig.

Den seneste tiden har gründeren solgt unna to eiendommer på Bygdøy og Ormøya. Salgene har tilført Tidemandsen rundt 89 millioner kroner i likviditet.

Av andre investeringer eier XXL-gründeren også aksjer i Home & Cottage og Power, som begge sliter med store underskudd.