USA og Storbritannia starter handelssamtaler

Rundt 100 forhandlere på hver side skal være med i samtalene, som i likhet med de fleste andre møter for tiden, foregår på video. Denne første runden skal vare i to uker og skal ta for seg temaer som handel med varer og tjenester, digital handel, investeringer og hvordan støtte opp om små bedrifter.

I statsminister Boris Johnsons regjering er det mange som ser på mulighetene for en frihandelsavtale med USA som en av de største fordelene med EU-utmeldingen. Så lenge britene var med i unionen, var det EU som forhandlet fram og regulerte handelsavtaler med resten av verden.

– USA er vår største handelspartner, og økt handel over Atlanteren kan hjelpe oss med å få økonomien på fote igjen etter utfordringen coronaviruset har ført med seg, sier den britisk handelsministeren Liz Truss.

Også USAs ambassadør til Storbritannia, Woody Johnson, sier en avtale kan være med på å «sparke i gang økonomien igjen etter at vi har overvunnet coronaviruset».

Handelen mellom de to landene er verdt drøyt 220 milliarder pund i året, noe som tilsvarer rundt 2.850 milliarder kroner med dagens kurs. Samtalene om en ny avtale skal skje i flere runder, med seks ukers mellomrom.

