Beyond Meat stiger kraftig på Wall Street etter kvartalstall

Beyond Meat kom ut med kvartalstall tirsdag kveld. Det førte til at analytikere valgte å oppjustere kursmålet på aksjen onsdag.

Kvartalstall

Inntektene kom inn på 97,1 millioner dollar i 1. kvartal, mot 40,2 millioner dollar i tilsvarende periode året før. Det tilsvarer en økning i omsetningen på omtrent 141 prosent.

Resultatet etter skatt ble 1,8 millioner dollar, eller 0,03 dollar per aksje. Året før ble resultatet minus 6,6 millioner dollar, noe som ga et resultat per aksje på minus 0,95 dollar.

«Jeg er stolt over de økonomiske resultatene for 1. kvartal, som overgikk forventningene våre, til tross for et stadig mer utfordrende driftsmiljø på grunn av coronaviruset», sa Ethan Brown, konsernsjef i Beyond Meat.



Oppjustering

Steven Strycul, analytiker i UBS, løftet kursmålet på aksjen til 95 dollar etter kvartalstallene, ifølge Bloomberg. Han hadde tidligere et kursmål på 83 dollar.

Onsdag er Beyond Meat-aksjen opp 22,3 prosent til 122,5 dollar. Hittil i år har aksjen steget 61,9 prosent, mens den har gjort et hopp på 76,2 prosent den siste måneden.