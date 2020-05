Småkassen, med base i Bergen, drives av fembarnsforeldrene Mona og Mark Nijhof. De leverer barneklær rett hjem, uten at kundene må bruke tid på å velge ut plaggene.

– Det er som Adams matkasse, men for barneklær, hvor du får overraskelsespakke med klær basert på din profil levert på døren. Du beholder det du liker, det du ikke liker sender du tilbake, sier Mark Nijhof idet han står foran Vext-juryen i Oslo høsten 2019.

Klesmerkene Småkassen samarbeider med, er i stor grad valgt ut på grunnlag av parets egne erfaringer eller innspill fra målgruppen.

– Jeg er veldig glad i å shoppe, noe som har frustrert Mark litt. At jeg har shoppet og shoppet og brukt masse penger på våre fem barn. Nå kan jeg shoppe til andres barn, sier Mona Nijhof.

VELGER: Mona Nijhof setter sammen kassene som sendes ut. Foto: Småkassen

Egen digital plattform

Hun forteller at Småkassen var ektemannens idé og en måte å kombinere hver deres lidenskap, barneklær og digital utvikling, i ett felles prosjekt.

Mark, som har jobbet i IT-sektoren i over 20 år, har utviklet den digitale løsningen som ligger bak fra bunnen. På sikt er planen å ta i bruk maskinlæring for å gjøre utvelgelsesprosessen mer automatisert.

I dag velges klesplaggene kunden får tilsendt basert på 20 spørsmål kunden har besvart når profilen opprettes.

På bestillingstidspunktet velger kunden hvilken verdi kassen skal ha, for eksempel 1.500 kroner, og vil da få klær for minimum 1.500 kroner i retur.

– Det er umulig å treffe akkurat på beløpet, det avhenger veldig av hvilke plagg den skal inneholde, sier Mona.

På hver kasse har selskapet om lag 25 prosents fortjeneste. For å få det til å gå rundt er selskapet nødt til å selge 250 kasser i måneden, tilsvarende en omsetning på 400.000 kroner.

Selger halvparten utenlands

Kundene befinner seg ikke bare i Norge, Småkassen får bestillinger fra blant annet Østerrike, Italia og Luxembourg. De seneste månedene har salg i Norge og salg til utlandet utgjort om lag 50 prosent hver.

Som mange andre hjemleveringstjenester har også Småkassen hatt det travelt etter at coronapandemien brøt ut.

– Vi har blant annet sett en økning i bestillinger fra Italia, men også i land som ikke har vært like hardt rammet. For første gang har vi måttet hente inn ekstra hjelp for å få pakket bestillinger, sier Mark.

Småkassens salg henger tett sammen med hvor mye de markedsfører, hovedsakelig gjennom sosiale medier og enkelte influencersamarbeid.

– Siden vi har et stramt budsjett er veksten vår enn så lenge begrenset av markedsføringsbudsjettet vårt, men så langt i år har vi solgt 50 prosent mer enn på samme tid i fjor, sier Mark, og legger til:

– Vi vil veldig gjerne jobbe med en investor som forstår retail, men det er ikke så mange av dem i Bergen, derfor har vi valgt å prøve ut hvordan vi gjør det utenlands før vi begynner å lete etter investorer mer aktivt. Og enn så lenge ser det lovende ut.

Bli bedre kjent med Småkassen i dagens episode av Vext på Finansavisen.no klokken 10.00.