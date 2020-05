Kina: Vil svare på amerikansk teknologinekt

USA strammet før helgen inn mulighetene for at den kinesiske teknologigiganten ad omveier kunne få kjøpe amerikansk teknologi. Huawei har hittil omgått forbudet ved å kjøpe dette via selskap i andre land, men president Donald Trump vil tette smutthullet og kreve at alle som videreselger amerikanske teknologikomponenter, først må innhente tillatelse fra dem.

Mandag sier Kinas handelsdepartement at de vil svare på de nye amerikanske begrensningene med «alle nødvendige tiltak». De beskylder USA for å misbruke statsmakt og at tiltakene bryter med markedsprinsippene.

USA nekter Huawei å selge sine produkter i landet etter anklager om at selskapet har et tett samarbeid med kinesisk etterretning.

– USA bruker statsmakt, under dekke av hensynet til nasjonal sikkerhet, og misbruker eksportkontroll for å undertrykke og legge hindre i veien for navngitte selskaper i andre land, heter det i uttalelsen fra det kinesiske handelsdepartementet.

Trump utpekte tidlig Huawei som et selskap han ikke ville ha teknologi fra i USA. Kinesiske myndigheter har svart med at de oppfatter presidentens uttalelser om selskapet som ren mobbing.

Huawei er ledende i utbygging av 5G-nett. I november i fjor opplyste selskapet at de nå er i stand til å bygge basestasjoner uten bruk av amerikanske deler.

(©NTB)