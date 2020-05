Emisjonen i XXL ble mer enn tre ganger overtegnet

I en børsmelding mandag kveld kommer det frem at foreløpig telling i XXL-emisjonen viser at den ble mer enn tre ganger overtegnet. Tegningsperioden for emisjonen utløp i dag klokken 16.30.

XXL skulle hente mellom 52,9 og 80,0 millioner nye aksjer til en pris på 5 kroner per aksje.

Resultatet ble at det ble tegnet aksjer for 256,1 millioner aksjer. Selskapet har derfor hentet 80 millioner nye aksjer.

XXL-aksjen hoppet 18,6 prosent mandag, mens den er ned 18,9 prosent hittil i år.