Kraftig resultatsvekkelse tross god inntektsvekst

Kid merket fort virkningene av coronakrisen i midten av mars, men inntektene bedret seg mot slutten av måneden og gjennom hele april. Det førte til at driftsinntektene steg med 9,3 prosent i april og 2,7 prosent for hele 1. kvartal, melder selskapet i kvartalsrapporten tirsdag.

Økte driftsinntekter hjalp uansett ikke på resultatet som svekket seg kraftig fra minus 0,5 mill. kroner i fjor til minus 10,3 mill. kroner i år for 1. kvartal.

Kid skriver i kvartalsrapporten at det har tatt grep for å hindre forsinkelser og økt lagerkapasiteten med en utvidet lagringsfasilitet i Drammen. Integrasjonen av Hemtex har gått som planlagt og salget ved de nye konseptbutikkene viser høyere salgsvekst sammenlignet med andre butikker.

– Fremover ser vi fortsatt etterspørsel etter hjemme- og interiørprodukter etter utbruddet av Covid-19 og myndighetenes retningslinjer for sosial distansering og reising. Kombinert med et bredt utvalg av sommer- og høstprodukter, bør Kid Group ha et solid grunnlag for fortsatt vekst resten av 2020, sier Anders Fjeld, adm. direktør i Kid.

Kid (Mill. kr) 1. kv./20 1. kv./19 Driftsinntekter 508,4 298,0 Driftsresultat -20,0 9,4 Resultat før skatt -13,1 -0,6 Resultat etter skatt -10,3 -0,5