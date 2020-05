Black Friday et halvt år på forskudd

Kleskjeder i USA har redusert prisen på klær med opptil 12 prosent – fire ganger så mye som normalt, ifølge en rapport som har analysert 100 millioner produkter på nettet.

Bakgrunnen for det store prisfallet skal være at sesongen for kleskolleksjonene begynner å gå mot slutten, og at butikkene ikke vil bli sittende igjen med stort utgått varelager.

I Norge kan det gå mot samme utfall.

Markant salgsfall

Mens daglivarebutikkene går bedre enn noen gang før viser SSBs tall for detaljhandelen i «Annen butikkhandel» annualisert en nedgang på 19 prosent i mars.

Stadig flere nettbutikker operer nå med «Outlets», der varer selges til høyt rabatterte priser.

– Varene opplever nå en rabatt som tilsvarer Black Friday og Cyber Monday, sies det i en rapport levert av Adobe Digital Economy Index.

Vivek Pandya, sjefanalytiker i ADEI, sier at dette er en unormal trend.

– Hvis du trenger nye klær er nå det beste tidspunktet å handle på, sier hun.