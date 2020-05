Walmart gir opp kampen mot Amazon

Tirsdag kom Walmart med sine tall for 1. kvartal tirsdag. Resultatet per aksje aksje ble 1,40 dollar, mens justert resultat per aksje var 1,18 dollar. Det var ifølge Marketwatch ventet et resultat per aksje på 1,12 dollar.

Nettsalget hjemme i USA gikk kraftig opp i perioden. Det rapporteres opp hele 74 prosent.

I 2016 kjøpte Walmart Jet.com for 3,3 milliarder dollar. Oppkjøpet skulle sørge for at Amazons vekst i netthandel bremset opp, ved å tiltrekke seg en yngre kundegruppe.

Ifølge CNBC, skriver Walmart tirsdag at selskapet vil avvikle Jet.com og fase ut varemerket.

«Selv om varemerket fremdeles kan brukes i fremtiden, har ressursene, menneskene og økonomien blitt dominert av Walmart sitt varemerke, fordi det har så mye trekkraft. Vi ser at Walmart trekker til seg kunder uavhengig av inntekt, geografi eller alder», sa konsernsjef i Walmart, Doug McMillon.

Tirsdag faller Walmart-aksjen 1,7 prosent. Hittil i år har aksjen steget 5,6 prosent, mens den er opp 24,2 prosent det siste året.