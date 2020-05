Nordea venter ytterligere tap for H&M og er forsiktige med aksjen

Nordea holder på sitt forsiktige syn på Hennes & Mauritz, melder Dagens Industri. Bakgrunnen er forventninger om at klesgiganten vil rapportere om underskudd også i regnskapsmessige tredje kvartal.

At H&M vil melde om tap i andre kvartal, som går fra mars til mai, vil ikke overraske mange, da perioden har sammenfalt med coronakrisen på sitt verste.

Ifølge Nordea er det imidlertid sjanse for at H&M går med underskudd også i juni–august-perioden.

Meglerhusets anbefaling holdes på «hold», mens det ikke har noe kursmål for klesaksjen på nåværende tidspunkt, ifølge Dagens Industri.

Mandag steg H&M-aksjen 1,5 prosent til 131,20 kroner på Stockholm-børsen, men den er ned drøyt 30 prosent til nå i år. Tirsdag formiddag er aksjen opp 2,5 prosent til 134,50 kroner.

15. juni kommer H&M med en oppdatering om salget i perioden 1. mars til 31. mai. 26. juni legger selskapet frem halvårsrapport. 15. september er det duket for salgstall for tredje kvartal, altså perioden fra 1. juni til 31. august, der Nordea venter ytterligere tap for selskapet.