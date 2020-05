Kraftig svikt for sportskjedene i 1. kvartal

Norsk Sportsbransjeforening rapporterer at sportskjedene solgte sportsutstyr over disk for 2.609 milliarder kroner i første kvartal 2020. Det er en nedgang på 12 prosent fra samme kvartal året før.

I tillegg til at det ble en mild og snøfattig vinter, stoppet alt opp da Norge ble lukket 12. mars. Fjelldestinasjoner ble stengt, folk ble oppfordret til å holde seg hjemme og trafikk i butikk stoppet opp.

– Skyldes nedgangen først og fremst den milde vinteren eller corona?

– Først og fremst den milde vinteren, tror jeg. Januar var en veldig dårlig måned. SSB rapporterte om en nedgang for sportsbransjen på 22 prosent i denne måneden. Det var særlig i januar og i siste del av mars at omsetningen sviktet, sier adm. direktør i Norsk Sportsbransjeforening, Trond Evald Hansen.

– Har nedgangen noensinne tidligere vært så høy som 12 prosent i ett kvartal?

– Svaret på det er kort og godt nei.

I en toppvinter selges det normalt 400.000 par langrennsski i Norge. For vinteren 2020 anslår Norsk Sportsbransjeforening at det ble solgt omkring 260.000 par. Det er en nedgang på 20 prosent sammenlignet med 2019.

VENTER VEKST I 2. KVARTAL: – Jeg tror at de som overlever krisen vil få et godt 2020, sier Trond Evald Hansen, adm. direktør i Norsk Sportsbransjeforening. Foto: Sverre Chr. Jarild

Venter vekst i 2. kvartal

I vinter kjørte XXL en stor salgskampanje for å få ned varelageret. Dette påvirket bruttomarginen i vesentlig grad, samtidig som topplinjen fikk et løft i første kvartal. Driftsinntektene økte med 7,3 prosent, mens like-for-like veksten var på 2,8 prosent.

– Når sportskjedene samlet sett sank med 12 prosent, er det tydelig at XXL har tatt markedsandeler, sier Hansen.

Ved utgangen av 2019 hadde XXL en markedsandel på nesten 31 prosent, mens Gresvig og Sport 1 hadde 29 og 22 prosent av markedet, ifølge Norsk Sportsbransjeforening.

Ifølge Hansen ser andre kvartal bedre ut for sportsbransjen. Siden tidlig i april har hjemmetreningsutstyr og turutstyr som soveposer, hengekøyer, liggeunderlag og primuser solgt svært godt. I disse dager selges det dessuten så mye sykler at sportsbransjen frykter å gå tom i løpet av sommeren.

– I fjor ble det solgt rundt 350.000 sykler, og 55.000 av disse var elsykler. Ut fra rapporter fra kjedene ligger elsykkelsalget nå cirka 50 prosent høyere enn i fjor.

Alle skal jo bli i Norge i sommer, og da oppgraderer man gjerne sportsboden Trond Evald Hansen, Norsk Sportsbransjeforening

Svikt på 7,9 prosent i Sport 1

– Tror du på vekst for sportskjedene i andre kvartal?

– Ja, alle signaler tyder på det. Allerede halvannen uke etter 12. mars mottok vi signaler om at ting begynte å tikke oppover. Jeg tror at de som overlever krisen vil få et godt 2020, sier Hansen.

– Sport er motkonjunktur. De som utsetter å kjøpe ny bil, kjøper sportsutstyr i stedet. Alle skal jo bli i Norge i sommer, og da oppgraderer man gjerne sportsboden, fortsetter han.

Sport 1-sjef Ole-Henrik Skirstad melder om en omsetningsnedgang på 7,9 prosent i årets første kvartal.

– Men det ser bra ut så langt i andre kvartal, og vi forventer vekst, sier han.

Omsetning i sportskjedene* (Mill. kr) 2017 2018 2019 2020 1. kvartal 2.960,4 3.274,0 2.967,8 2.609,3 2. kvartal 3.147,0 3.245,8 3.187,9 - 3. kvartal 3.525,3 3.597,9 3.454,5 - 4. kvartal 4.115,2 4.100,3 3.806,4 - Totalt 13.747,9 14.217,9 13.416,5 - *Omsetningen i MX Sport (cirka 35 butikker) er estimert av Norsk Sportsbransjeforening Kilde: Norsk Sportsbransjeforening

– Sunnere bransje i 2020

Etter kvartalsvis vekst for sportskjedene siden fjerde kvartal 2017, snudde utviklingen i fjerde kvartal av 2018. Siden har hvert kvartal vist en nedgang i forhold til samme periode året før. 2019 ble avsluttet med en samlet nedgang på 5,6 prosent.

– 2019 var et krevende år med omsetningsnedgang, krig om å redusere varelageret og en tøff valutasituasjon. Jeg tror vi vil få færre sportsbutikker, men en sunnere bransje i 2020, sier Hansen.

Basert på beregninger gjort på 2018-tallene, står sportskjedene for rundt 70 prosent av alt salg av sportsutstyr.