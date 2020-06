Gjelsten selger 5 millioner aksjer i Kid med rabatt

Bjørn Rune Gjelsten har gjennom Gjelsten holding solgt litt over 5 millioner Kid-aksjer i dag. Det tilsvarer 12,35 prosent av aksjekapitalen i selskapet. Aksjene ble solgt for 64,80 kroner stykker. Totalt gir det et salg på drøyt 325 millioner kroner.

Det betyr at Gjelsten solgte med rabatt. Onsdag sluttet Kid-aksjen på 73 kroner, hvilket gir selskapet en markedsverdi på nesten tre milliarder kroner. Gjelsten fikk hjelp av SpareBank 1 Markets til å selge aksjene.

Før salget hadde Gjelsten en eierandel på 37,35 prosent med rundt 15 millioner aksjer. Nå sitter han igjen med 10,2 millioner drøyt, som tilsvarer 25 prosent av aksjekapitalen.

Gjelsten Holding har inngått en lock up-avtale på 90 dager på de resterende aksjene.

Kid-aksjen har gått som en kule på Oslo Børs hittil i år, og steget 46,88 prosent. Det seneste året er aksjen opp 62,22 prosent.