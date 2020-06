Amazon ansetter 125.000 permanent

Amazon har ansatt 175.000 til å jobbe ved varehusene deres på midlertidig basis mens butikker og restauranter har vært stengt.

Nå som myndighetene i forskjellige land og stater begynner å lette på restriksjonene, sier Amazon at de vil tilby faste stillinger til 70 prosent av de som ble midlertidige ansatt for at selskapet skulle klare å imøtekomme forbrukernes etterspørsel under nedstengningen, skriver Reuters.

Ansettelsesraid

Det betyr at 125.000 lageransatte kan beholde jobbene på lengre sikt. De resterende 50.000 arbeidstakerne vil bli i stillingene sine til kontraktene deres går ut etter 11 måneder.

Amazon gikk på et ansettelsesraid i mars da de trykket et blogginnlegg som appellerte til arbeidstakere som hadde blitt permittert som en følge av coronaviruset. Der lovet de at folk ville bli sysselsatt til ting gikk tilbake til det normale og deres tidligere arbeidsgiver var i stand til å få dem tilbake, skriver Reuters.

Ved slutten av forrige kvartal hadde Amazon 840.400 fast- eller deltidsansatte.