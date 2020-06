Rebel Spirits vil til utlandet med akevitten MEIR - henter 7 mill.

SIKTER MOT INTERNASJONALT DRINKMARKED: – Med mikrodestilleritrenden i utlandet har gin fått et kraftig oppsving. Det samme vil skje med akevitt; det vil bli en ingrediens i drinker og kan dermed treffe et bredere publikum, mener daglig leder i Rebel Spirits, Ivan Abrahamsen (t.v.). Her smaker han og Rebel Group-sjef Thomas Patay på Rebel Spirits' to første produkter, MEIR Aquavit No. 1 og MEIR Pink Aquavit.

SIKTER MOT INTERNASJONALT DRINKMARKED: – Med mikrodestilleritrenden i utlandet har gin fått et kraftig oppsving. Det samme vil skje med akevitt; det vil bli en ingrediens i drinker og kan dermed treffe et bredere publikum, mener daglig leder i Rebel Spirits, Ivan Abrahamsen (t.v.). Her smaker han og Rebel Group-sjef Thomas Patay på Rebel Spirits' to første produkter, MEIR Aquavit No. 1 og MEIR Pink Aquavit. Foto: Lena S. Falck

– Akevitt er i ferd med å bli en trend i utlandet. Vi vil være med på dette, sier adm. direktør i Rebel Group, Thomas Patay, og kikker bort på Ivan Abrahamsen, daglig leder og medeier i Rebel Spirits.

Akevitt er i ferd med å bli en trend i utlandet. Vi vil være med på dette Rebel Group-sjef Thomas Patay

– Ivan var i 12 år ansvarlig for alle brennevinsresepter i Arcus. Ingen har mer kunnskap om akevitt enn ham. Klart vi ville ha fatt i ham da han sluttet i Arcus i 2019, sier Patay, som selv har bakgrunn som adm. direktør for hele Arcus’ vindivisjon, Vingruppen.

– Akevitt blir gjerne forbundet med litt eldre herrer, men vi tror at det kan bli neste bølge i spritkategorien. Med mikrodestilleritrenden i utlandet har gin fått et kraftig oppsving. Det samme vil skje med akevitt; det vil bli en ingrediens i drinker og kan dermed treffe et bredere publikum, sier Abrahamsen.

Rebel Spirits lanserte i mars den friske, lette og blanke akevitten MEIR Aquavit No. 1, og nå i mai kom MEIR Pink Aquavit med duft av grapefrukt.

– Vi har startet i den enden der vi ser et internasjonalt potensial i drinkmarkedet. Til høsten kommer vi med en fatmodnet MEIR, og senere en juleakevitt, forteller Patay.

Restaurantgründere inn på eiersiden

Det er åpenbart også andre som ser et internasjonalt potensial for MEIR. I en emisjon som ble avsluttet i forrige uke hentet Rebel Spirits inn 7 millioner kroner.

– Emisjonen ble overtegnet. Vi kunne ha fått inn 10 millioner, men valgte å stoppe på 7 millioner for ikke å vanne ut de eksisterende eierne, sier Patay.

Inn på eiersiden kom Ole Johan Tollefsen, Børre Jensen og Tor Erik Andreassen, som i fjor høst solgte 70 prosent av restaurantkonsernet Akershusgruppen (12 restauranter og barer) til private equity-selskapet Longship for rundt 180 millioner kroner. I tillegg valgte Gunnar Evensen, som ledet Get TDC fra 2000 til 2019, å satse på spritselskapet.

– Børre Jensen går også inn i styret i Rebel Spirits. I tillegg har vi fått Arne Hjeltnes inn som styremedlem. Han har kompetanse innen eksport og matkultur, sier Patay.

– Vi har en filosofi om at du kan bli kjempegod alene, men at du er best sammen med andre. Vi vil jobbe med folk som kan tilføre oss noe, supplerer Abrahamsen.

Rebel-herrene ønsker ikke å gå ut med prising av selskapet eller hvor store aksjeposter de fire nye aksjonærene sitter på.

– Men Rebel Spirits er et nyetablert selskap. Med tanke på det, er vi godt fornøyd med prisingen. Den er såpass bra at vi som hovedaksjonærer kan leve med den, sier Rolf Kragerud, den ene av gründerne i Rebel Group.

INVESTERER I SPRIT: Restaurantgründer Børre Jensen er en av de fire nye aksjonærene i Rebel Spirits. Han går også inn i styret. Foto: Iván Kverme

Satser i utlandet til neste år

Pengene fra emisjonen skal brukes på internasjonalisering og på å skape en posisjon i premiumsegmentet innen brennevin. Målet er å få folk til å mikse tonic med akevitt i stedet for gin.

– Vi hadde ikke startet Rebel Spirits hvis vi ikke hadde hatt tro på suksess i utlandet. Vi skal ut av Norge til neste år, og vi starter opp i Norden og Tyskland, sier Kragerud.

For å tilpasse seg en mer internasjonal smaksprofil har Abrahamsen tonet ned karvesmaken og satset på en mer fruktig stil i MEIR Aquavit No. 1,og MEIR Pink Aquavit. Mens de kommende fatlagrede akevittene skal lages i Norge, produseres de to lyse i Italia, ved et destilleri med god fruktkompetanse. Bergamot, lime og kvede er noen av ingrediensene.

– Når du jobber med smak må du ha baller nok til å tilsette lite nok for å skape den balanserte og komplekse smaken. Man trenger ikke nødvendigvis 50 urter. «Less is Meir», sier Abrahamsen.

Less is Meir Ivan Abrahamsen, Rebel Spirits

Rebel Spirits’ søsterselskap Rebel Agency importerer vin fra produsenter som Export Union, Pflüger og Maisom Orchide. Dette skal gi cashflow til å bygge opp egne merkevarer i søsterselskapene.

– Egne merkevarer genererer bedre lønnsomhet. Det er en grunn til at Arcus Wine Brands har en av bransjens beste marginer. De satser kun på egne merkevarer som leveres i bulk, for eksempel Falling Feather og Ruby Zin, sier Patay.

Rebel Group Vin- og brennevinselskap etablert i 2019 av Geir Henning Eikeland (tidligere Excellars-eier) og Rolf Kragerud (tidligere Business Developer i Arcus).

Satser på vinimport og etablering av egne merkevarer innen vin og brennevin.

Favner Rebel Spirits (egne brennevinsprodukter), Rebel Brands (egne vinmerker) og Rebel Agency (vinimport).

Ledes av tidligere adm. direktør Arcus’ vinselskap Vingruppen, Thomas Patay.

Rebel Spirits lanserte akevittmerket MEIR tidligere i år.

Rebel Spirits hentet nylig 7 millioner kroner i en emisjon, der gründerne av restaurantgruppen Akershusgruppen Ole Johan Tollefsen, Børre Jensen og Tor Erik Andreassen og tidligere Get-sjef kom inn på eiersiden.

Børre Jensen og Arne Hjeltnes er nye styremedlemmer i Rebel Spirits.

Til neste år skal MEIR lanseres i utlandet. Målet er drinkmarkedet.

Solgte vinselskap til Arcus

Rebel Group ble etablert på vårparten i fjor av Geir Henning Eikeland og Rolf Kragerud. Eikeland er gründeren bak vinimportøren Excellars, som Arcus i 2011 kjøpte 51 prosent av aksjene i for 65 millioner kroner. I 2016 kjøpte Arcus seg opp til 90 prosent eierskap for 40 millioner, før giganten senere kjøpte de resterende 10 prosentene.