Våpensalget til himmels i USA

Amerikanerne kjøpte over 1,7 millioner skytevåpen i forrige måned, ifølge Small Arms Analytics & Forecasting (SAAF). Salget var ned fra en estimert 1,8 millioner i april, men 80 prosent over nivået i mai 2019.

Samtidig meldte FBI at byrået sjekket bakgrunnen til tre millioner eiere og potensielle kjøpere av skytevåpen.

I mai i fjor var tallet 2,3 millioner.

Tre måneder på rad

På årsbasis har etterspørselen nå skutt opp i tre måneder på rad.

SAAF peker på at oppgangen startet da coronaviruset begynte å spre seg i USA. Innbyggerne fryktet tilsynelatende at et omfattende utbrudd ville skape sosial uro og økt kriminalitet. Trenden fortsatte i mai og tiltok trolig etter at Minneapolis-politiet drepte George Floyd og voldelige protester brøt ut i en rekke amerikanske byer.

Skytevåpen-aksje stiger

De fleste av skytevåpnene som ble solgt til privatpersoner i mai var av typen revolvere og pistoler, som typisk er beregnet på selvforsvar.

Andelen var høyere enn noen gang på minst 20 år.

I USA er Smith & Wesson Brands den største produsenten av håndvåpen, med et årlig salg på 4,6 milliarder kroner. Selskapets aksjekurs har steget med 70 prosent i det seneste året, inkludert et løft på 50 prosent i den seneste måneden.