Clas Ohlson tynget av corona og svak norsk krone, men taper mindre enn ventet

Clas Ohlson tapte penger på driften i regnskapsmessige fjerde kvartal, som gikk fra 1. februar til 30. april.

Driftsresultatet ble på minus 41 millioner svenske kroner, mot minus 77 millioner i samme periode ett år tidligere, fremgår det av butikkjedens kvartalstall.

Ifølge TDN Direkt var Infront-konsensus på forhånd et driftsresultat på minus 47,3 millioner.

Resultatet etter skatt var på minus 46 millioner kroner, mot minus 62 millioner året før.

Omsetningen i fjerde kvartal var på 1,66 milliarder svenske kroner, mot 1,74 milliarder for ett år siden. Salget i Norden var ned 4 prosent til 1,63 milliarder. Salget fra nettbutikken ble imidlertid økt med 45 prosent til 138 millioner svenske kroner.

Svak norsk krone

Foruten coronavirusutbruddet, trekker Clas Ohlson-sjef Lotta Lyrå blant annet frem den svake norske kronen som en tyngende faktor.

«Samtidig som den svake norske kronen påvirker oss negativt, har den norske virksomheten bevist styrken i Clas Ohlsons utvalg og varkemerke», sier hun i en kommentar til tallene.

I Sverige har coronapandemien hovedsakelig gitt lavere kundetrafikk i sentrale butikkstrøk i større byer og i butikker der grensehandel utgjør en stor del.

Lyrå viser til en bruttomargin på 39,9 prosent for hele Clas Ohlson i kvartalet, mot 38,2 prosent i fjor. Ifølge TDN Direkt var denne ventet å vise 38,1 prosent.

Kraftig helårsbedring

Samlet i regnskapsåret fra 1. mai i fjor til 30. april i år oppnådde Clas Ohlson en omsetning på 8,76 milliarder svenske kroner, marginalt ned fra året før.

Driftsresultatet endte på 549 millioner i pluss, mot 94 millioner året før, mens overskuddet etter skatt var 376 millioner svenske kroner, opp fra 72 millioner foregående år.

Selskapet viser til at det fortsatt er stor usikkerhet for både makroøkonomisk utvikling og detaljhandelen som følge av coronavirusutbruddet, og har besluttet at det ikke utbetales utbytte for regnskapsåret 2019/20.