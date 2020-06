Gant venter vekst i egeneide norske butikker i 2020

MERKER CORONA: – Pr. dags dato ligger Svein Transeth Sportswear omsetningsmessig 6-7 prosent bak fjoråret, mens Gant Retail ligger 15-20 prosent bak, sier adm. direktør og 65 prosent eier i Gant-virksomheten i Norge, Lasse Transeth (t.h.). Her er han sammen med Svein Inge Sølvik, retail manager for Gant i Norge, i butikken på Sandvika Storsenter.

Familien Transeth har siden 1982 hatt ansvaret for distribusjon av merkevaren Gant i Norge. I dag ledes grossistselskapet Svein Transeth Sportswear av Lasse Transeth, og hans fire sønner jobber i bedriften.

Svein Transeth Sportswear har vokst år for år de siste ti årene, men i fjor sank omsetningen med rundt 3 prosent til 223 millioner kroner. Resultatet ble også noe svakere enn året før.

– Vi avsluttet samarbeidet med Voice og deres VIC-butikker på senhøsten i 2018. Det fikk en innvirkning på 2019-regnskapet. Resultatet ble noe dårligere enn budsjettert på grunn av svekkelsen av den norske kronen, sier Lasse Transeth.

I løpet av de siste fem årene har grossistvirksomheten for Gant i Norge generert et resultat etter skatt på til sammen 83 millioner kroner. Selskapet eies av Lasse Transeth (65 prosent) og hans søster Nina Transeth (35 prosent) via Transeth Invest.

Selskapet leverer Gant-klær til rundt 200 forhandlere, samt til ni egne Gant-butikker. I Svein Transeth Sportswear inngår også omsetningen i to Gant-outlets på Vestby og Ålgård. De to genererte en omsetning på 55 millioner kroner i fjor.

Svein Transeth Sportswear* (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 223,2 229,9 Driftsresultat 25,2 26,4 Resultat før skatt 22,5 26,3 Årsresultat 17,5 20,2 *Gants grossistvirksomhet i Norge

La ned i Steen & Strøm

Gant Retail, som også eies av søskenparet Transeth, favnet i fjor ni egeneide Gant-butikker i Norge samt nettbutikken. I dette selskapet økte omsetningen med hele 16,3 prosent til 101 millioner kroner i fjor. Samtidig landet resultatet på minus 4,7 millioner før skatt. Det er en svikt på 5,3 millioner fra 2018.

– Vi etablerte to nye butikker mot slutten av 2018, og dette ga vekst i Gant Retail i fjor. Samtidig tok vi en del kostnader dette året; blant annet bygget vi om vår flaggskipbutikk i Stortingsgata i Oslo. Ved denne butikken har vi en husleie som gjør at den aldri vil gå i pluss, sier Transeth.

– I fjor la vi også ned vår butikk på Steen & Strøm i Oslo sentrum, legger han til.

– Hvordan var utviklingen i nettbutikken i 2019?

– Her opplevde vi en vekst på 16-17 prosent til 34,5 millioner kroner netto.

10 EGENEIDE BUTIKKER: Gant Retail åpnet ny butikk i Tromsø midt i coronatiden. Her fra Gant-butikken i Stortingsgata i Oslo sentrum. Foto: Lena S. Falck

Venter vekst i Gant Retail

Coronakrisen har rammet retailbransjen – og især klesbransjen – hardt. Transeth legger ikke skjul på at det har vært tøft. Nå ser det imidlertid litt bedre ut.

– For to måneder siden var uvissheten forferdelig. I en periode var det kun nettbutikken som var åpen, og over 100 mennesker var permittert, forteller han.

– Dette blir et tøft år både for importselskapet og for Gant Retail, men i mai var Gant Retail på nivå med samme måned i fjor, mens importselskapet nesten var på samme nivå.

Vi åpnet en ny butikk i Tromsø midt i coronatiden, og vi ønsker å åpne flere Lasse Transeth, Gant Retail

– I hvor stor grad har coronaviruset preget dere så langt i år?

– Pr. dags dato ligger Svein Transeth Sportswear omsetningsmessig 6-7 prosent bak fjoråret, mens Gant Retail ligger 15-20 prosent bak.

– Og likevel står det i styrets beretning at man forventer vekst i Svein Transeth Sportswear i 2020?

– Vi har jo stort sett alltid vokst, men der må vi nok moderere oss litt, sier Transeth.

– Samtidig åpnet vi en ny butikk i Tromsø midt i coronatiden, og vi ønsker å åpne flere. Med flere butikker og en nettbutikk som går bra, blir det vekst i Gant Retail i år, men dette selskapet kommer nok til å slite med fortjenesten, sier Transeth.